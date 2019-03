ÕL VIDEO | HÄDAVAJALIK KRIISIVARU: nõnda saad hakkama ka üleujutuse või tormi ajal

Käesoleva aasta jaanuaris tabas Kuressaaret mitmetunniline elektrikatkestus, mis jättis vooluta ligi 13 000 majapidamist. Tegu oli argipäevaga ja piirkonnaga, mis – erinevalt saare maapiirkondadest, kus majapidamistel on joogiveekaevud ja ahjud tubades –, toimis peaaegu täielikult elektri toel. „Sisuliselt töö seiskus. Meil generaatorite süsteeme vallas ei ole,“ meenutas Saaremaa vallavanem Madis Kallas kehva olukorda. „Õppusi on küll palju tehtud, aga minu jaoks oli see ikkagi külma vette viskamine.“

Kõige suuremaks kriisiks peetakse 2005. aasta Pärnu üleujutust, kus sajad inimesed pidid oma kodud jätma. 2010. aastal möllanud lumetorm Monika tõi Eestisse paksu lumevaiba, halvates elektrilevi ning jättes autojuhid mitmeteks tundideks maanteedele lumelõksu. 2018. aasta suvel leegitsenud Vikipalu tulekahjus põles 200 hektarit metsa ja maastikku.

Siseministeerium avalikustas kolmapäeval käsiraamatu ja veebilehekülje kriis.ee, mis koondab erinevaid juhiseid, et inimesed tuleks omal käel paremini toime kriisiolukordades.

Vasakult: Viola Murd, Kuno Tammearu, Elari Kasemets ja Madis Kallas. Erki Pärnaku

„Eestis on turvaline elada, kuid kahjuks juhtub ka kõige turvalisemates kohtades vahel ootamatuid kriise, mis võivad kesta tunde, päevi või isegi nädalaid,“ rääkis siseministeeriumi asekantsler Viola Murd. „Hädaolukorras vajavad väga paljud inimesed abi kiiresti ja samal ajal ning sellises olukorras võib abi jõuda osade inimesteni palju aeglasemalt kui tavaliselt. Seetõttu on oluline, et inimesed ise teeksid ettevalmistusi, et abi oodates mitte hätta jääda.“

Murde tõi välja, et Eestis tekitavad kriise just rasked ilmastikuolud. Vaadates lähiajalugu ja Keskkonnaagentuuri andmeid, on põhjust eeldada, et Eesti ilm muutub veelgi ekstreemsemaks: talved muutuvad tormisemaks, suved põuasemaks ja ühtlasi suureneb üleujutuste võimalus.