GALERII | Moskva ooperijuht Dmitri Bertman: ma ei kujuta enam elu ettegi ilma Eestis käimisteta 

20. märtsil toimus Tallinnas kohvikus Wabadus pressikonverents, kus jagasid mõtteid Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk, Eesti Kontserdi juht Kertu Oro ja Moskva Helikon Opera juht Dmitri Bertman. Kohal oli ka Venemaa suursaadik Eestis, Aleksandr Petrov.

"Tänavuse aasta peakülaliseks on Helikoni ooper Moskvast. Eesti ja Saaremaa ooperipäevade rahvusvahelise publiku usaldus Helikoni vastu on väga suur ja ootused on kõrged," sõnas Eesti Kontserdi juht pressikonverentsil. "Eriti põnevaks teeb tänavused ooperipäevad see, et meil on kavas oma produktsioon – Jüri Leiteni ideena valminud ja Helikoniga koostöös tehtav "Mr. Georg Ots", mis on pühendatud Otsa sajandale sünniaastapäevale."

Eesti Kontserdi juht Kertu Oro Martin Ahven

Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht Arne Mikk meenutas, et Helikoni ooperi ja selle juhi Dmitri Bertmaniga sai ta esimest korda koostööd teha 20 aastat tagasi, kui Estonia teatris tuli lavale Antonin Dvořáki ooper "Näkineid".

Natuke varem oli Helikon käinud esimest korda Estonia laval Tšaikovski ooperiga "Padaemand", kammerversioonis, ilma orkestri ja koorita. "Seekord avame täismahus "Padaemandaga" ooperipäevad Saaremaal." Mikk lausus, et igal aastal on olnud ooperipäevade eesmärk see, et iga uus teater peaks tooma midagi uut, mida varem ei ole esitatud. Seekord siis "Padaemand", Kurt Weilli lauludega ballett "Seitse surmapattu" ja Francis Poulenci kirjutatud "Karmeliitide dialoogid".

"Minu jaoks on suur õnn, et saan Eestis olla. Ma ei kujuta enam elu ettegi ilma Eestis käimisteta. Selle väikese riigi energia seisneb minu jaoks selles, et ma tunnen siin kogu aeg vahetpidamata armastust," rääkis Dmitri Bertman. "Teil on õnnestunud teha pisikesest Eestist muusikafestivalide riik."

Bertmanile meenus, kuidas ta oli kord dirigent Jüri Leiteniga käinud maa-aluses parkimismajas, mille kohta Leiten öelnud, et isegi siin toimuvad kontserdid. "Kui teie, eestlased, suudate korraldada kontserte parkimismajas, siis on mul teile öelda ainult üht: "te olete Baltimaade Viin – siin elab kunst!" leiab Bertman. "Mäletan, kui tulin siia esimest korda ja nägin fenomenaalset Anu Kaalu laulmas Giuseppe Verdi ooperis "Luisa Miller". Tol ajal, kui mina teda esimest korda kuulasin, armus temasse terve Moskva."