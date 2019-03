Jakko Väli | Uus võimuliit tähendab oravate ja sotside lõppu 

Esmapilgul võib eemalt Eesti ajakirjandust jälgivale inimesele jääda mulje, et kogu Eesti ühiskond on koondunud Jüri Ratase ja EKRE vastu. Üleskutsed barrikaadidele tõusmiseks ning orkestreeritud avalike kirjade avaldamine – see kõik on poliitilise võitluse arsenal juba nendest aegadest, kui eksisteeris veel NSVL.

Praeguseks on äärmusteks muutunud nii Reformierakond kui sotsid. Oleks Jüri Ratase asemel Kadri Simson, siis räägiksime me ilmselt juba Keski ja Reformi koalitsioonist koos peaminister Kallasega. Jüri Ratas aga võtab asja üsna stoiliselt ning keegi Kaljulaid pole sellisest puust, et lisaks Koplis elavate vene memmekeste hullutamisele suudaks muuta Keskerakonna täna valitud kurssi. Turmtulest hoolimata läheb karavan edasi ning koalitsioon Keskerakonna, EKRE ja Isamaa vahel sünnib. Siim Kallase lootused presidendiks saada on aga igaveseks kustunud.

Mari-Liis Lill pani ühiskonna lainetama, kui rääkis sellest, mis on meie ühiskonnas valesti. Ikka vaesus, Toompea ülbus ja arusaam, et ressursse tuleb paremini ümber jagada. Reformierakonna pikaajalise valitsemise tulemusena jõudsime seisu, kus rahva arvamus pandi jääkeldrisse luku taha. Keskklass kui selline Eestis sisuliselt puudub – tinglikult moodustavad selle ametnikud, sest sarnaselt Aafrika riikidele moodustab ka Eestis keskklassi vaese maksumaksja turjal elav riigiteenistuja.

Täna, mil tekkimas koalitsioon, kus kaks osapoolt on mõlemad tundud endal tänase Eesti eliidi põletavat halvakspanu, saab ometi kord ka lihtne inimene tunda, et tema heaks vähemalt püütakse midagi ära teha.

Reformierakond võis alguses olla majandusinimeste klubi, kus oli teadmisi ja tarkust. Kuid aastakümneid võimul olles pilk hägustub ning mõtted upuvad sigarisuitsu ja konjakiklaasi. Stagnatsioon.

Kahtlemata on moodustatav koalitsioon midagi täiesti uut. Eestimeelne, eestikeelne ja häid muutusi kaasa toov kooslus. Kisagu need, kes Hollandis või Pariisis elavad. Tuleb aeg, kui tulete tagasi koos Inglismaal töötanud baaridaamide ja Soome ehitajatega.