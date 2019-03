Ivo Rull | Tõrksa taltsutamine ja EKRE parketistumine 

EKRE valimiseelse retoorika tasandumist võivad tähelepanelikud poliitikavaatlejad täheldada juba nüüd. Mõistagi toimub see sujuvalt ning arusaadavalt keelduvad EKRE juhtpoliitikud oma näo säilitamiseks varasemate reljeefsete sõnavõttude eest vabandamast. Olgu pealegi, las need verbaalsed metafoorid jäävad minevikku plinkima. Hoopis tähtsam on, milliseks kujuneb EKRE reaalpoliitiline agenda edaspidi.