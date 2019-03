Eesti arstide liit: Martin Helme võlgneb naistearstidele vabanduse 

„Arstide liit tunnustab naistearste professionaalse ja tulemusliku tegevuse eest, tänu millele on Eesti seksuaal- ja reproduktiivtervise näitajad maailmas parimate hulgas. Abortide arv on tänu naistearstidele kordades vähenenud,“ märkisid arstid pöördumises.

„Arstid aitavad ja nõustavad inimesi, kuid peavad austama ka patsientide otsuseid. Paraku on abordid günekoloogia eriala üks osa. Süüdistada naistearste inimõiguste ja arstivande rikkumises selle eest, et nad teevad oma tööd, on ebaõiglane ja solvav,“ heitis arstide liit ette.