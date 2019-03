Kliimastreigi korraldanud noored KEI liidule: meeleavaldused ei lõpe, kuniks näeme konkreetseid samme kriisi lahendamiseks

Industriaalaja algusest 1760 aastatel on süsihappegaasi kontsentratsioon geoloogilisel ajaskaalal kasvanud eksponentsiaalselt. Viimati oli CO2 tase tänase 410 PPM (osakest miljoni kohta) sarnane ligi 2 miljonit aastat tagasi, mil modernseid inimesi veel ei eksisteerinud.

Härra Helme, olete öelnud: "Ei ole selge, kaua see kestab, kas see on lihtsalt üks perioodiline nähtus... Me teame, et inimkonna ajaloos, kui ei olnud veel tööstust, olid samuti jääajad ja kliimasoojenemise perioodid. See on suhteliselt selgusetu..."

Nii-öelda Maa orbiidi muutusest tingitud mini-jääajad ning Päikese aktiivsuse võimalik muutus on tõesti tegurid, mis mõjutavad meie kliimat. Loomuliku kliimatsükli kohaselt oleme liikumas just külmema kliimani ning päikese aktiivsus on hetkel nõrgenemas. Vastupidiselt sellele on globaalne õhutemperatuur aina tõusmas. Viimased viis aastat on olnud kõige soojemad mõõtmiste algusest industriaalrevolutsiooni algusaegadel.

Positiivsetest soojendamist kiirendavatest ahelatest nagu näiteks heledate, valgust peegeldavate liustike kadu, igikeltsa sulamine, sooalade kadumine ja lageraie, me praegu ei keskendu – mõistame, et teil on käsil olulised kõnelused meie vabariigi saatuse osas ning uue informatsiooni seedimine vajab aega.

Rahvusvahelise kliimapaneeli raporti puhul on tegu märksa enamaga, kui pelgalt Exceli tabeliga – tegu on aastakümneid tehtud teadustööde kulminatsiooniga.

Nii Pariisi kokkulepe kui ka hiljutine keskkonnaminister Kiisleri võit ÜROs ühekordsete plastiktoodete piiramise osas on märkimisväärsed sammud, kuid kaugeltki mitte piisavad. Pooleteist kraadist soojenemisest on 0.8 kraadi juba käes, ning CO2 emissioonid on endiselt tõusuteel. Hiljutist ÜRO kliimapaneeli hoiatust, et meil on aega astuda radikaalseid samme veel vaid 12 aastat, ei ole võimalik võtta kergekäeliselt.

Kas teie, riigiisad kavatsete lihtsalt pealt vaadata? Mõistame, et kliimakriis on ebamugav teema. Palun aga saage aru, et teadus on selge. Faktide puhul ei ole määrav, kas need meeldivad meile või mitte. Loodusseaduste vastu lihtsalt ei saa. Planeet saab hakkama, meie jaoks on tegu aga eksistentsiaalse kriisiga. On aeg olukorrale otsa vaadata, nagu on seda teinud mitmed Kanada omavalitsused.