Elu Augustibluus saab hoo sisse juba märtsis! Toimetas Jaanika Vilipo , täna, 11:16 Jaga:

Augustibluus Tiit Tamme

Neljapäeval, 21. märtsil avatakse Augustibluusi hooaeg avapidudega Tallinnas ja Haapsalus. Rotermanni kvartalis, Urban Baris ning Haapsalu restoranis Flamm toimuvad kontserdid, tehakse teatavaks seekordsed esinejad, avatakse festivali kodulehekülg ning käivitatakse festivali passide eelmüük. Mõlemad üritused on tasuta ning uksed avatakse kell 21:00. Haapsalu avapeol restoranis Flamm astub üles Tartu slaidkitarrist Andres Roots – Suurbritannia ajakirja Blues in Britain märtsinumbri kaanepersoon, kes on 2000. aastast alates Haapsalu bluusifestivalil esinenud suisa 15 korda. Tallinnas toimuval avaüritusel esineb Raul Ukareda bändi saatel Teele Viira ning "Noortebänd 2018" finalist, sel aastal Augustibluusi pealaval üle astuv, Bourbon Sugar. Festival Augustibluus leiab sel suvel aset 2. kuni 4. augustini. Kokku toimub festivali kümnel laval üle kolmekümne kontserdi.