Peking: dalai-laama taassünd peab toimuma Hiina seadustega kooskõlas 

Tiibeti budismis usutakse, et kui dalai-laama sureb, sünnib ta 45 päeva pärast uuesti. See süsteem on Tiibeti budismis unikaalne, kuid sinna on juba mitmeid sajandeid integreeritud religioosseid rituaale ja ajaloolisi kokkuleppeid, väidab Geng. Tema sõnul kasutati neid rituaale ja tavasid ka praeguse, 14. dalai-laama ametipärimisel, ning selle kiitis heaks Hiina keskvalitsus.