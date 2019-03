SEGADUS PÜSIB: Suurbritannia peaminister taotleb Brexiti edasilükkamist 30. juunini

Suurbritannia peaminister Theresa May sõlmis mullu novembris Brüsselis lahkumislepingu, mis näeb Ühendkuningriigile Euroopa Liidust väljaastumisel kahe aasta pikkuse üleminekuperioodi. Paraku lükkas Suurbritannia parlamendi alamkoda selle lepingu kaks korda tagasi. 15. jaanuaril lükati leping tagasi häältega 432 : 202 ja 12. märtsil häältega 391 : 242. May soovis lepingu panna hiljemalt täna veel kolmandat korda hääletusele, kuid parlamendi alamkoja spiiker John Bercow teatas, et ta ei luba parlamendil hääletada sisult sama lepingu üle, mis varem juba tagasi lükatud.