Eesti parimaid alkoholivabu kokteile segab Laur Iherman NOA restoranist.  

ESIKOLMIK: Teise koha saavutas Hirja Niit (pildil vasakul) Kalevi Jahtklubi restoranist ja kolmas koht kuulus Heleen Välbale (pildil paremal) Eesti Baarmenite Assotsiatsiooni Koolituskeskusest. Kylli Tedre-Gavrilov

Võistlusel osales 20 parimat kokteilivalmistajat üle Eesti, keda hinnati nii joogi valmistamise tehnika kui ka maitse osas. Eriliseks väljakutseks võistlejatele oli aga kokteili madala kalorsuse saavutamine, kokteilis ei tohtinud olla üle 65 kcal/100 ml kohta. Kokteile hindasid Eesti tunnustatumad sommeljeed ja kokad ning teiste asjatundjate seas oli ka kulturist Ott Kiivikas.