Vaatajarekordeid purustanud „Tõde ja õigus“ toob kinno inimesed, kes tavapäraselt kinos ei käi 

„Väga palju käib meil klasside kaupa õpilasi, aga tähelepanuväärne on kindlasti see, et märgatavalt on tõusnud pensionäride ja nende kinokülastajate hulk, kes üldjuhul püsivalt kinos filme vaatamas ei käi,“ selgitas Kärner ja lisas, et selliste filmihuviliste hulk moodustab lausa veerandi kõikidest aastapäeva filmi vaatajatest.

„Eriti tore on see, et kinno on jõudnud ka palju pensionäre, kellest paljud on kinos esimest korda peale taasisesvumist või siis käisid viimati vaatamas „Nimed marmortahvlil“. Nii mõnigi vanapaar on tulnud kohale juba poolteist tundi enne seansi algust, et rahulikult õige saal leida ja ennast mugavalt sisse seada. Lisaks on palju seltskondi, kus lapsed ja lapselapsed on oma vanemad ja vanavanemad kinno toonud.“