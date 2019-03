ÕL VIDEO | Võika roima jälgedel ehk Milline vorstilatt on parim külmrelv? 

Esimesena võtame pihku toorsalaami, sest sellega on seotud kõige väiksemad ootused. Salaami on küll suitsuvorstist veidi raskem, kuid selle struktuur on lõtv – juba pakendist välja võttes see võbeleb. Lisaks on salaami välispind ebamugavalt libe ehk seda on keerulisem hoobil kontrollida.