Louis Tomlinsoni õde avaldas liigutava järelehüüde 18aastaselt surnud sõsarale 

Louis' ja Félicité õde Lottie kirjutab, et Fizzyks kutsutud noorem õde oli tema parim sõber. „Olen ilma sinuta poolik, olen tühi. Ma ei kujuta ette elu ilma sinuta. Oleksime me ometi saanud natuke kauem koos elada ...“

Ka Louis' ja Lottie 14aastane õde Daisy on Félicité surma kommenteerinud. „Pole võimalik sõnul seletada, kui murtud ma taas kord olen, nendib tüdruk, kes on paari aastaga kaotanud nii ema kui ka õe. Daisy meenutab südamevaluga, kuidas ta oli Fizzyga mõni nädal tagasi koos olnud. „Tõukasin sind eemale, kui sa mind kallistada tahtsid, arvasin, et selleks on hiljem võimalusi küllaga. Kallistaksin sind miljon korda, kui sa siin minu juures oleksid ...“