„Bohemian Rhapsody“ monteerija sai sellise kirvetöö eest Oscari! 

Sotsiaalmeedias pilgatakse „Bohemian Rhapsody“ stseeni, kus Queeni liikmed kohtuvad esmakordselt oma mänedžeri John Reidiga. Mõni irvhammas on väitnud, et film pidanuks saama mitte parima, vaid vilkaima montaaži Oscari.

Ottman tunnistas Washington Postile, et tal on kõnealuse stseeni pärast piinlik. „Tahaksin endale koti pähe tõmmata. Sest see pole tegelikult minu pildikeel.“