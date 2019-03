Koalitsioonikõnelustel arutati ühistranspordi ja taristu küsimusi 

Keskerakonna esimees Jüri Ratas sõnas, et võimaliku koalitsiooni eesmärk on kättesaadav ja elanike vajadustele vastav bussi-, rongi-, laeva- ja lennuühendus. “Sealjuures oli kõne all mandri ja saarte vaheliste ühenduste parandamine,” ütles Ratas Keskerakonna pressiteates, lisades, et see tähendab Rukkirahu kanali süvendamist perioodiliselt, et tagada parvlaevaühendus. Samuti soovitakse tagada kvaliteetne ja mugav lennuühendus Tallinnast Hiiumaale ning Saaremaale.

Isamaa volikogu esimees Sven Sesteri sõnul on Isamaa eesmärgiks kiired ühendused nii eesti siseselt kui ka välismaailmaga. “Me peame oluliseks taristusse rohkem investeerida, et tagada kvaliteetne elukeskkond. Transporditaristut arendades tuleb silmas pidada, et valdav osa inimesi kasutab prognoositavas tulevikus liikumiseks maanteid, autosid ja busse. Seetõttu peab transpordiinvesteeringute prioriteet olema teede kvaliteet, kuhu tuleb suunata ka valdav osa investeeringuid,” ütles Sven Sester.