Elu KULTUUR PARDAL: Eesti reisilaevadel näeb edaspidi nii ooperit kui ka balletti Aigi Viira , täna, 19:12

BALLETT PARDAL: Nüüdsest hakkavad Tallinki laevadel üles astuma nii rahvusooperi Estonia kui ka Vanemuise teatri balleti- ning ooperitrupid. Midagi säärast pole Eestis enne tehtud. Teet Malsroos

„Täna saab kohe aru, kes on siin teatritöötaja, kes Tallinki töötaja – esimestel on näod naerul, teistel kurvad. Nii nagu teatris on kaks maski, üks rõõmsam ja teine pisut kurvem,“ naeris rahvusooperi Estonia juht Aivar Mäe eile, kui Tallink Grupist sai kolmeks hooajaks Estonia ja Vanemuise teatri peasponsor. Teadaolevalt on see Eestis esmakordne, et üks eraettevõte võtab enda hoole alla peasponsorina korraga kaks Eesti suurimat kultuuriorganisatsiooni.