Poistebändi tähe traagika: esmalt suri ema, nüüd 18aastane õde 

The Suni teatel kaotas Félicité kolmapäeva pärastlõunal oma Lääne-Londoni stuudiokorteris teadvuse. Temaga koos olnud sõber kutsus kohemaid kiirabi, kuid kohale jõudnud meedikutel ei õnnestunud neiut elustada. Ta tunnistati surnuks. Politsei allika teatel ei viidanud mitte miski uimastite pruukimisele. Kahtlustatakse südamerabandust, kuid neiu surma põhjuse peab välja selgitama lahang.

Mõni kuu tagasi oli ta käinud Egiptuses Aleksandri lastekodus ning kirjutas, et midagi nii kainestavat pole ta näinud. „Näha beebisid ja väikelapsi, kellel pole midagi ning kes on ikkagi nii õnnelikud, et saavad seebimulle puhuda ja mind näost sikutada, paneb kõik õigesse konteksti,“ kirjutas 18aastane neiu ja manitses oma fänne: kui nood satuvad mõnda vaesesse riiki, võiksid nad pühenduda kas või paariks tunniks heategevusele.

Ema oli Louis' sündides vaid 18

Félicité on pärit suurest perest: nende emal Johannah'l oli kokku seitse last, sealhulgas kahed kaksikud. Esikpoja Louis' (27) sündides oli Johannah vaid 18aastane. Poisi isast Troy Austinist läks noor ema lahku, kui Louis oli viiene. Poptäht on öelnud, et peab oma pärisisaks kasuisa Mark Tomlinsoni. Sellest abielust sündis neli tütart: Charlotte (20), Félicité ning kaksikud Phoebe ja Daisy (15).

Johannah' ja Marki abielu purunes 2010. Kolm aastat hiljem teatas Johanna kihlumisest Dan Deakini nimelise arstiga. Selleks ajaks oli ta jälle lapseootele jäänud – tulekul oli juba teine paar kaksikuid. Ernest ja Doris sündisid 2014. aasta veebruaris. Juulis pidasid nende vanemad pulmi. Kuid 2016. aasta algul diagnoositi suure pere emal, kes oli töötanud nii ämmaemanda kui ka teleprodutsendina, leukeemia. Haigus oli erakordselt agressiivne ning ravi ei aidanud. Johannah suri sama aasta detsembris, olles maikuust saadik olnud haiglas. Tema nooremad kaksikud olid emast ilma jäädes alles kahesed.

„Johannah oli erakordselt isetu, ta seadis alati teised inimesed endast ettepoole. Ta tahtis vaid seda, et kõik tema ümber oleksid õnnelikud ja lahked,“ ütles lesk Dan Deakin oma järelehüüdes, lisades, et tema abikaasa oli tegutsenud paljudes heategevusorganisatsioonides ja toonud teistele inimestele rõõmu. Johannah jõudis ära näha esimese lapselapse sünni: 2016. aasta jaanuaris tõi Louis' endine sõbratar, Los Angelese stilist Briana Jungwirth ilmale poja, kes sai nimeks Freddie. Selleks ajaks olid noored küll lahku läinud, kuid isa on põnni elus täiesti olemas.