Paavo Pettai kohtus Oliver Kruudale: „Sa ju tead väga hästi, et see oli erakonna rahastamise skeem!“ 

Oliver Kruuda esitas 29. juunil 2017 kohtusse hagi Keskerakonna maine kujundajana tuntud Paavo Pettai vastu, nõudes talt välja juba kolm aastat tagasi möödunud tagasimakse tähtajaga laenu, intressid ja viivise.Pettai lepinguline esindaja vandeadvokaat Raiko Lipstok ütleb, et kostja ei vaidlusta laenulepingu sõlmimist, kuid lisab: „ Kostja (Paavo Pettai) hinnangul oli kokkulepe tema ja laenu andnud isiku (Oliver Kruuda) vahel, et seda laenu ei pea kunagi tagasi maksma.“ Pettai esindaja palub kohtult võimalust kommenteerida kostja poolt mullu 28. septembril esitatud kirjalikku kompromissettepanekut, et muuta või täpsustada Lipstoki sõnul üht seal seisvat nüanssi ja teha uus ettepanek.

„Et motiveerida hagejat selle ettepanekuga nõustuma, parandame seda selliselt, et põhinõudest, mida kostja on nõustunud tasuma selle aasta lõpuks, on Pettai valmis tasuma ära ka kuu aja jooksul alates kompromissi kinnitamisest,“ selgitab Lipstok. „Põhjus on selles, et kostjal ei ole füüsiliselt kogu seda raha kusagilt võtta. 100 000 osas on ta aga pidanud inimestega läbirääkimisi, et nad oleksid valmis talle selle summa laenama. Seega näeks hageja raha, mida ta nõuab, juba varem. See oleks mõistlik just tema huvisid silmas pidades, sest kui ta pole nõus, jõuab menetlus tõenäoliselt kõrgematesse kohtuastmetesse ja tal ei õnnestu selle aasta lõpuks midagi kätte saada.“