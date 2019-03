Eesti uudised Angela Merkeli palve president Kaljulaidile: istume maha ja räägime digiühiskonnast Viljar Voog , täna, 18:42 Jaga:

President Kersti Kaljulaid kõnelemas Globaalse Digiühiskonna Fondi tutvustusüritusel Mattias Tammet/Presidendi kantselei

See aeg, kui Eesti peaks end tundma uhkena ainuüksi seetõttu, et on end e-riigina teinud palju suuremaks, kui kaardil paistame, on möödas. „Nüüd on vaja selle pealt teenida, see tulu ära tuua,“ rõhutas president Kersti Kaljulaid.