Eesti päritolu teadlane pälvis esimese naisena maineka matemaatikapreemia 

Elu jooksul tehtud uurimistööde eest saadud Abeli auhind on vaid üks mitmest austusväärsest tiitlist-auhinnast, mis Karen Keskulla Uhlenbeckile omistatud. USAs sündinud naine armastab kasutada oma neiupõlvenime. Ehkki ajakirjale Celebratio Mathematica antud intervjuus tunnistab ta, et kahjuks ei ole nende perekond eriline sugupuude uurija, teab ta, et tema omapärane nimi (ilmselt nimest Keskküla) on tulnud tema isapoolselt vanaisalt, Riias elanud eestlaselt. Tema mõlemad vanemad sündisid juba Ühendriikides.