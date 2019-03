Kah selline otsustusvõimetu! Prantsuse minister pani oma kassile Brexit nimeks 

„Iga jumala hommik äratab ta mind oma lõputu näugumisega üles, sest ta tahab nii kangesti välja minna,“ kirjeldab minister Nathalie Loiseau. „Ma siis teen ukse lahti ja tema jääb istuma, ei suuda midagi otsustada. Kui ma ta siis ise välja tõstan, siis vahib mind tigedalt.“

Euroopa asjade minister Nathalie Loiseau AFP/Scanpix

Minister Loiseau ja kiisu nimega Brexit on muidugi ninanips briti parlamendi pihta, kes ei suuda kuidagi üksmeelele jõuda selles, mida Brexitiga edasi teha. Peaminister May kaheaastase läbirääkimiste tulemusel loodud kokkuleppe euroliiduga lükkas parlament juba kahel korral tagasi. Parlamendispiiker John Bercow leiab, et Mayl pole mõtet kolmandat korda uuesti sama sisuga lepinguga jälle läbi kukkuma tulla. Bercow nõuab, et May tuleks parlamendisaadikute ette kõvasti muudetud versiooniga.

Valjuhäälne spiiker John Bercow nõuab, et May tuleks saadikute ette uue versiooniga Reuters/Scanpix

Samas hääletas parlament selle poolt, et leppeta Brexitit kindlasti tulla ei tohi. Ehk et May lepe ei meeldi, kuid leppeta ka ei saa. Kass Brexit tahab õue, aga uksest välja astuda ka ei tihka...

Lisaks on parlament nõus küsima euroliidult lisaaega, lükkamaks Brexitit edasi juuni lõpuni. Ajuvabaks teeb olukorra aga see, et maikuus peaksid riigis siis toimuma europarlamendi valimised. Juhul kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid üldse edasi lükkamisega nõustuvad - Eesti ja teiste euroliidu liikmete jaoks on mugavaim siiski läbirääkimiste tulemusena koostatud lepe.