MACRON HÄDAS: mida teha kollavestidega? 

Samuti keelatakse kollavestide meeleavaldused Pariisis Champs-Élysées'l ning Bordeaux ja Toulouse'i nendes linnaosades, kus on esinenud palju vägivalda.

Prantsusmaa siseministri Christophe Castaneri sõnul oli laupäeval Pariisis kollavestide ridades umbes 1500 ultrat, kes olid tulnud pealinna teadlikult märatsema. Siseminister lisas, et osa märatsejatest oli pärit välisriikidest, näiteks Itaaliast, Belgiast, Hollandist ja Poolast.

Prantsuse kindlustusfirmade föderatsiooni (FFA) teatel on alates novembrist seoses kollavestide meeleavalduste ajal toimunud rüüstamistega esitatud 10 000 kahjunõuet kokku 170 miljoni euro ulatuses.

Saksa päevalehe Die Welt arvates on Prantsusmaa president Emmanuel Macron olnud kriisiolukorra lahendamisel abitu ning on raske ette kujutada, et ta suudab lähipäevil leida lahenduse, mis vaigistaks sotsiaalse raevu.