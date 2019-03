PÄEVAHOROSKOOP: reede, 22. märts 

Eriti hea on olemine, kui saad olla kallima kaisus ja hommikul pikalt voodis vedeleda. Lastega võta käsile asjad, mis argipäevarutus on selgeks rääkimata jäänud.

Aeg sobib päris hästi selleks, et teistele oma teadmisi jagada. Ka sinul on hea tunda, et oled kellestki targem ja kogenum, et sind kuulatakse huviga.