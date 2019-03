SALASOBING: lapsele elatist nõudes väldivad skeemitajad teiste võlgade tasumist 

Õhtulehe toimetusse tuli kõne Tartu vanglas viibivalt mehelt, kes tahtis südant puistata. Vangimajas on tal olnud piisavalt aega ja huvi, et Eesti seadusandlus endale peensusteni selgeks teha. Ta räägib palju, peamiselt sellest, kuidas täitemenetluse seadustik mõjub võlgnikele demoraliseerivalt, ja toob välja elatise nõude kui vahendi, millega võlgnikud saavad garanteerida, et raha jääb lõppkokkuvõttes koju.