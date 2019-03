Munandivähki põdenud koomik Stewart Johnson: olen kindel, et minu ravi oli edukas tänu huumorile 

Koomik sai oma munandivähist teada Taanis, 20 minutit enne lavale minekut. „Olin duši all ja pesin end korralikult, nagu mehed peavadki, ja leidsin midagi, mida viimane kord duši all käies seal polnud. See hirmutas mind, aga ma ei tohtinud sellest mõelda, sest pidin kohe lavale minema.”

Johnson pidas oma haiguse ajal ka blogi, sest tal polnud pidevalt haiglavoodis olemise ajal midagi muud teha. „Sain keemiaravi kolm korda ning igal korral oli see viis pikka päeva järjest. Natuke igav oli ja otsustasin sellest avalikult rääkida. Loomulikult kasutasin hüüdnime ning see blogi ei ole enam internetist leitav. Kuid tuli välja, et see oli rahvusvaheliselt nii populaarne, et sain isegi välismaa naistelt kirju, kes tänasid mind, kuna päästsin tõenäoliselt nende meeste elu.”

Nüüdseks on Stewart vähiravi edukalt seljatanud. „Minu keemiaravi oli eriti raske, aga olen uhke, et ma ei oksendanud ühtegi korda. Kõik tõsised ravid on väga rasked, aga alati on lootus. See sõltub sellest, kuidas sa toime tuled. Mina otsustasin, et teen selle üle nalja. Minu ravi oli väga edukas – isegi arstid ütlesid, et vajan lisaks keemiaravile ka operatsiooni, kuid lõpuks polnudki seda vaja, sest ravi toimis nii kenasti. Olen üsna kindel, et see oli nii edukas huumori tõttu,” räägib ta.