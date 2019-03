Raamatukogule 53 aastat hiljem teose tagastanud mees pääses hiiglaslikust trahvist 

65aastane ameeriklane Harry Krame laenutas kooliraamatukogust Lewis Ganneti teose „The Family Book Of Verse“ 1960ndate lõpus, kui ta oli alles 13aastane poisike ning USA presidendiks oli Lyndon Johnson. Nüüd, 53 aastat hiljem, leidis Krame kõnealuse raamatu pööningut koristades. See tekitas temas süütunnet ning mees otsustas – maksku, mis maksab – raamatu tagastada.

Fair Lawni Memorial põhikooli asedirektor Dominick Tarquinio väitis, et tänaste intressimääradega ulatuks Krame'i viivis 2000 dollarini. Kool otsustas, et hiline tagastaja ei pea siiski sentigi trahvi maksma, sest tegu on niivõrd ebatavalise juhtumiga. Praegune kooli raamatukoguhoidja lubas viimaks tagasi toodud teose avalikule stendile panna, et noortele raamatute tagastamist teadvustada.