Töötukassa: tervise infosüsteemi andmed ei ole piisavalt terviklikud ega kvaliteetsed 

ERRi uudisportaal kirjutas, et alates 2016. aastast on töötukassa hinnanud pikaajaliste tervisekahjustustega inimeste töövõimet ja paariaastane kogemus on töötukassa spetsialistidele näidanud, et tervishoiuasutuste ja arstide poolt süsteemi sisestatud andmed ei ole piisavalt terviklikud, mis omakorda sunnib töötukassat lisatööd tegema ja päringute peale aega kulutama.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas, et möödunud aastal pidid spetsialistid umbes pooltel juhtudel terviseandmeid kas kirja või telefoni teel taga ajama. Paavel ütles, et spetsialistide töökoormuse suurenemisest on probleemi sügavam tuum selles, et tervise infosüsteemi ebakvaliteetsete andmete tõttu võib omakorda pikeneda kogu protsess ka töövõime hindamise taotleja jaoks. Mõningal juhul tähendab see näiteks seda, et inimene jääb põhjendamatult ilma sissetulekust või talle ettenähtud soodustustest.