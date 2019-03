Eesti uudised FOTO | Tallinnas on levimas uutmoodi kerjamine: palun raha, mul on vaja õlut osta Kristjan Väli , täna, 12:30 Jaga:

Lugeja foto

Tallinna kesk- ja vanalinnas levib uutmoodi kerjamise stiil: suure papist sildi peale kirjutatakse inglise keeles, et vajan õlle jaoks raha. Aus, ent kummaline lähenemine on viimasel ajal populaarusest kogumas just pealinna kodutute seas.