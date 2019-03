EKRE poliitik Siim Pohlak ''valgetest südametest'': asi on läbirääkimiste ajal suisa piinlikuks läinud 

Pohlaku sõnul on koalitsiooniläbirääkimiste ajal asjalood lausa piinlikuks läinud, sest sõna saavad vaid sündiva koalitsiooni vastased ja meedia aitab massihüsteeria tekitamisele kaasa.

„Vaadates täna Facebookis levivat "valgete südamete" kampaaniat, siis on näha, et meie poliitilised oponendid oskavad seda hüsteeriat osavalt ära kasutada, tehes inimeste isiklikest facebooki profiilipiltidest poliitilise võitluse tööriistad, et lõpptulemusena aidata avalikkuse surve kaudu Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid valitsusse,“ sõnas ta.