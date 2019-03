VAATA JA IMESTA! Just selline oli ilm päeval, mil sündis Uudo Sepp 

Kas olete mõelnud, et milline oli elu päeval, mil Uudo sündis? Õhtulehe ilmateade 28. märtsil aastal 1997 näitab, et "Atlandi ookeanilt Skandinaaviasse jõudnud aktiivne madalrõhkkond tõi endaga kaasa tubli portsjoni sooja ja niisket õhku ning muutis Läänemeremaades põhjalikult ilma. Kui eile hommikul näitasid kraadiklaasid mandri-Eestis veel enamasti 10 pügalat alla 0 ŗC, siis täna valitseb väljas sulailm. Tõenäoliselt on järgnevad külmalained juba nõrgemad.