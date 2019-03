PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 19. märts 

Elu kulgeb kindlalt töö tähe all. Sisetunne on hea ja kindel, vajadusel saad abi praktilistes töödes. Kui vajad targema inimese nõuannet, siis küsi julgelt – sind aidatakse.

Tuleb kuulata oma keha. Kui on tunne, et tahaks kaua magada, siis võimaluse korral tee seda. Kui on isu kindla toidu järgi, siis osta või vaarita see valmis.