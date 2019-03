Superõde aitab perearstinimistust olenemata kõiki! 

Tõrva ja selle ümbruse naised on superõest rääkides kerges kimbatuses, kuna tuleb välja, et nii mõnigi Liia fänn ei kuulugi doktor Merike Ausmehe nimistusse, kelle juures ta põhitööd teeb. „Ta toob ravimeid ka küsimata ja aitab hädalisi olenemata kellaajast ja nädalapäevast,“ tõdeb Viive Andersoo, kes legendaarse pereõe If kindlustuse sangari-kandidaadiks esitas.