TÜHI MAJA: euroliit trahvis Eestit Põltsamaa ametikooli kasutu praktikamaja eest 

2014. aasta alguses valminud Põltsamaa praktikamaja läks koos sisustusega maksma 3,3 miljonit eurot, sellest kaks tuli ELilt. Seal on korralikud õppelaborid automehaanika, ehituse ja puutöö õppijatele. Paari viimase aasta jooksul on sellest majast tarkusi ja oskusi saanud vaid paarsada õpilast. Praegu ümbritseb ametikooli kunagisi hooneid jälgedeta lumevaip ning üheski hoones ei paista mingit tegevust. Kui 2014. aastal oli Põltsamaa ametikoolis veel mitusada õpilast ja elu Väike-Kamaris kihas, siis paari aastaga vähenes õppurite arv sedavõrd, et kaks aastat hiljem liitis haridusministeerium kooli Järvamaa kutsehariduskeskusega. Oli veel õhkõrn võimalus, et kooli võtab enda hõlma alla Põltsamaa ja ühendab selle enda gümnaasiumiga, moodustades ühe Eesti esimestest õppeasutustest, kus oleks korraga antud nii üld- kui ka kutseharidust. Linn ei võtnud aga vedu.