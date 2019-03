Ajateenistusse mitte ilmunud kutsealuseid trahviti 72 600 euroga 

Ajateenistusse mitteilmujate hulk kasvab endiselt. Läinud aastal alustas kaitseressursside amet seoses ajateenistusse mitteilmumisega 271 väärteomenetlust. Tänavu 1. jaanuari seisuga on väärteomenetlus läbi viidud 175 isiku suhtes. 156 inimese kohta on tehtud otsus ning 19 puhul on väärteomenetlus lõpetatud, selgub kaitseväekohustuse täitmise ja kaitseväeteenistuse korraldamise aruandest 2018.