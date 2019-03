Uus tervislik harjumus, mis kogub populaarsust üle Eesti 

1. Uued põnevad maitsed

Kas oled proovinud seene- või oaburgerit? Aga läätse bologneset? Tihti arvatakse, et taimne toit on mõeldud vaid taimetoitlastele - see on aga tõest kaugel. Hea taimne toit ei jää maitselt sugugi lihale alla ning pakub naudingut ja avastamisrõõmu kõigile. Tavalise toorsalati asemel katseta teisipäevaõhtuti näiteks kikerhernekarri või avokaadopastaga. Suure retseptikogu leiad Taimse Teisipäeva kodulehelt.

2. Tugev tervis ja pikem eluiga

Süües rohkem taimset toitu, oled tervem ja elad kauem. Kõige pikem eluiga on Jaapanis asuva Okinawa saare elanikel, kel ühtlasi esineb ebatavaliselt vähe tervisehäireid. Teadlased on ühel nõul, et nende pikaealisuse ja hea tervise saladus peitub just toidulaual: saareelanikud söövad palju taimset ja teiste rahvastega võrreldes vähem liha.

Kui vähendad lihatarbimist ja lisad toidulauale rohkem köögivilju, täisteravilju, pähkleid ja seemneid, väheneb risk haigestuda südamehaigustesse ja vähki. Hoia enda ja oma perekonna kõige kallimat vara - tervist - hästi: pidage üheskoos Taimset Teisipäeva.

3. Populaarne nii Eestis kui ka välismaal