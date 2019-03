Kui palju jääks teise pensionisamba maksete kaotamisel inimestele rohkem raha kätte? 

II pensionisamba makse on igakuiselt kaks protsenti töötaja brutopangast, millele riik lisab veel neli protsenti tasutud sotsiaalmaksu pealt. Samas ei tähendaks makse vabatahtlikuks muutmine, et inimesel nüüd kogu see raha kontole laekuks.

Teise samba makse kaotamisel tuleks ka sellelt kahelt protsendilt hakata viiendiku võrra tulumaksu tasuma ehk tegelikult saaks inimene kätte vaid 1,6 protsenti rohkem raha.

Schamardin arvutab: „Näiteks: inimese brutopalk on 1200 eurot. Pensionifondi makse on 2% sellest ehk 24 eurot. Kui II samba makse kaotatakse, siis inimesele jääb rohkem kätte 24 eurot miinus 20% tulumaksu ehk 19 eurot ja 20 senti. See on 1.6% brutopalgast. Toodud 1.6% kehtib mitte ainult keskmise palga kohta, vaid kõigi kohta, kelle sissetulek on piisav, et tulumaksu maksta.“