Karl-Erik Taukar: arvan, et Marko Reikop ei ole minu suurim fänn 

„Mõelge, kui palju oma elust see inimene tele-eetris veedab. „Eesti televisioonile elatud elud” võiks olla see telesaade, mis käsitleks panust, mis ta on andnud. See ongi vägev. Minu arust seda ei maksa kuidagi devalveerida, et ta seda juba nii kaua teeb. Vinge tegija,” ütles Karl-Erik.

Taukar tunnistas, et intervjueeritavana on Reikopi küsimustele vastata suhteliselt ebamugav. „Arvan, et Reikop ei ole minu suurim fänn. Tavaliselt olen leidnud end „Ringvaate” toolilt pigem ebamugavates olukordades. Harvad on juhused, kus on olnud ka väga tore. Mulle tundub, et see on tema võti otse-eetri olukordadele. Konflikt teadupärast müüb,” sõnab Taukar, et kuigi temal on ebamugav, on televaatajal tõenäoliselt põnev.