SAAKAŠVILI: Putin ründab järgmisena Soomet või Rootsit 

Gruusia ekspresidendi Saakašvili sõnul vajab Vladimir Putin mõnd väliskonflikti selleks, et tõsta kodumaal oma kahanevat populaarsust. „Seetõttu ei ole küsimus, kas ta ründab, vaid kus ta ründab,“ arutleb Saakašvili.

Gruusia ekspresident Mihheil Saakašvili. Reuters/Scanpix

Gruusia ekspresident ei usu, et Putin ründab Valgevenet või Eestit, Lätit ja Leedut. Mis puutub Balti riikidesse, siis Saakašvili arvates ei riski Venemaa president rünnata NATO liikmesriike ning just seetõttu valib ta rünnakuobjektiks Soome või Rootsi. Need riigid kuuluvad Euroopa Liitu, kuid mitte NATOsse.