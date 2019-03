Seisukoht Seisukoht | Valitsejad värisevad Arvo Uustalu, ajakirjanik , täna, 17:27 Jaga:

Mind tundvatele inimestele pole eriline saladus, et põlgan ennasttäis poliitgrupeeringuid, kes on parteilt saanud nõnda võimsa mandaadi, et usutakse tõsimeeli, et rahvas elab Euroopa ühes rikkamas vikerkaareriigis. Ei saa süüdistada kameeleonina soojadel riigi- ja omavalitsuskohtadel istujaid selles, et nad reaalsusest irdununa punaparunite laia selja taga ka ise end võsaparuniteks peavad.