Ats Miller | Sogane valimisjärgne aeg 

Jah, enne valimisi välistasid nii mõnedki koostöö mõne teisega; peamiselt vaenati EKREt, kuid näiteks seisis ju kogu Reformierakonna kampaania püsti Keskerakonnale vastandumisel. Nüüd on see kõik unustatud. Mis punased jooned? Need eksisteerivad ainult valimislubadustes ja viimased teatavasti annulleeruvad valimisõhtul. Loomulikult tunneb end petetuna valija, kes andis oma hääle selleks, et „need teised” võimule ei tuleks, paraku sama loomulikult on ta järgmisteks valimisteks unustanud, et teda alt tõmmati – sest ega see ju ometi esimene kord ei ole, kogu aeg käib nii.

Võitis Reformierakond

Me ei saa üle ega ümber faktist, et valimised võitis Reformierakond. Neil on umbes kolmandik kohtadest ja see annab päris suure manööverdamisruumi. Mis siis nüüd ikkagi juhtus, et näib, et Reform ei saa valitsuse moodustamisega hakkama? Ühelt poolt on Kaja Kallase kujutamine ülbe ja saamatuna hülgemöla – kui poleks vaja mingit vabandust Reformi kõrvalelükkamiseks ja kokkulepete saavutamine oleks lihtne, võiksime sama hästi lugeda, et ta on paindlik ja andekas läbirääkija.

Teisalt tundub võimatu mitte märgata, kuidas kohe pärast valimisi muutus proua Kallase toon enesekindlamaks ja imperatiivsemaks. Ent sellest saadakse alati üle – suurema osa poliitikute puhul ei tasu eriti kuulata, mida nad räägivad, tuleb vaadata, mida nad teevad. Ja poliitikud võivad olla mida iganes, aga õrnukesed nad ei ole – kui on vaja koalitsiooni teha, siis see on viimane, mille taha asi jääb.

Sama kehtib mitmel pool mujal (näiteks Poliitikagurus) väljaöeldu kohta, et Reformierakonna tipppoliitikute läbisaamine teistega ei ole just parim – no ja mis siis? Juba pärast eelmisi valimisi oli koalitsiooniläbirääkimisi jälgides tunne, et osapooltest õhkub tüdimust ja vastikust – ikka seesama vana kärbatanud kamp, ikka needsamad ammunähtud lõustad, kes midagi uut või ootamatut ütlesid või tegid viimati n+1 valimistsüklit tagasi. Aga nad panid valitsuse kokku.

See, et Isamaa ja sotsid eelmisedki valimised võitnud Reformil lõpuks vaiba alt tõmbasid, lõppes, nagu juuresolevalt pildilt näha, Reformi tugevnemisega. Pange tähele, ei tasu anda mingit emotsionaalset hinnangut selle kohta, et nood kaks nii tegid – mida te ootate? See on poliitika. Loeb ainult see, et nad ei osanud võimuga muud paremat teha kui paar ai-kui-valusat maksuämbrit.

Kas toimuv on demokraatlik?