ÕL VIDEO JA INTERVJUU | 5MIINUST: kui 11aastased saadavad sõnumeid „sure ära, neeger”, tekib küsimus, mis siin riigis toimub? 

PÕHJA-KOREA: See on lihtsalt väline värk, mis visatakse õhku. Täna just kuulasin, kuidas Eesti 200 ja EKRE vastanduvad selles mõttes, et Eesti demograafia probleem on see, et meil on vananev elanikkond ja see, et inimesed ei taha enam teha „odavat tööd”. Priit Alamäe ütles, et meil on vaja hoida piirid lahti ja elamisload teha kaheaastaseks, et inimesed saaksid siin tööd teha. Aga see tuleks ära maksustada, et tuleks 50 miljonit tulu juurde. EKRE konservatiivne programm oli aga teistpidi. Jürgen Ligi meelest on nende (EKRE – toim.) platvormi probleem selles, et see ei näita majanduskasvu. Neil on mingi ootus, et eestlased tulevad Soomest tagasi.