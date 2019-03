HOMMIKUSÖÖK STAARIGA | Nõid-Alisa näljastreigist: kedagi poleks kottinud, kui ma oleksin ära surnud 

See on kahjuks paljude inimeste suur probleem, kaasaarvatud ka minu, et tahaks süüa palju head, kuid samas ka vormis olla. Mulle meeldib näiteks ka rämpstoit - pitsa, võileivad, wrapid, jne. See ongi lõputu sisemine võitlus. Ja see, et sa hakkad taimetoitlaseks, ei garanteeri seda, et sa ka hea välja hakkaksid nägema. Näed ju isegi, kas või siin kohvikus Bliss, et ka taimetoidud on väga isuäratavad. Ja kui sa sööd seda hunnikutes, siis unusta peenike piht.