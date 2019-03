GALERII | Eesti noored protestisid Hollandis EKRE vastu 

Noored tunnistavad, et hetkel Hollandis elamine on privileeg, isegi kui sellega kaasneb laenude võtmine ja õpingute kõrvalt töö rügamine. Küll aga tunnevad nad, et see privileeg kohustab neid protestima, sest Hollandis saab tulla tänavale ja kuulutada kogu südamest, et iga inimene on väärtuslik, et igaühel on õigus olla tema ise ja et igaühel on õigus olla vaba süsteemsest tagakiusamisest, allasurumisest ja vägivallaohust. Lisaks on noortel jätkuvalt side kodumaaga ning tunnevad tungi võtta sõna samamoodi nagu Eestisse jäänud kaasmaalased.