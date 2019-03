Juhtkiri | Vastasseis süveneb võimuläbirääkimistest hoolimata 

Rindejoon on nihkunud, sest muidu rangelt ainult siinsete venekeelsete ning Venemaa kõnepruugis Eesti iseloomustamiseks kasutatud natsi- ja fašismiteemalised väljendid on ühtäkki ka eestlaste endi suus. Isegi Reformierakond möönab, et Kremlil võib olla õigus ja Eestist ähvardab saada väike natsiriik. Oravapartei puhul ei saa küll jätta arvestamata nende isiklikku huvi peaministrierakonnana valitsust kokku panna.

Kohalike venelaste toetuse kadumist Keskerakonna tagant võib vaadata järgmiste valimiste pikemas perspektiivis, kuid kõigepealt on siiski vaja toimiv valitsus kokku saada. Mida kaugemale aga läbirääkimised jõuavad, seda kõvemad on protestid ja kuumem läbirääkijate jalgealune.

Vaevalt et ükski poliitik praegu Ratase nahas tahaks olla, sest kodusta EKREt kuidas tahad, üllataval kombel ei pruugi aga hääli valitsuse ametisse nimetamiseks jätkuda, kui kolme partei peale on neil kokku 57 häält. Kui osa peaministriparteist valitsuse poolt ei hääleta, on Keskerakond lõhki ning Ratase jätkamine parteijuhina enam kui kahtlane. Veel kahtlasem, et lõhkine Keskerakond oleks piisavalt ühtne oleks seejärel valmis koalitsiooniks Reformierakonnaga. Ja pealegi – kas oravad oleks üleüldse tahtmist sellise Keskerakonnaga valitsusleivad ühte kappi panna?