ÕÕVASTAV VERETÖÖ: Uus-Meremaa leinab ohvreid  

48aastane Abdul Aziz oli tulistamise lahvatades Linwoodi mošees koos nelja pojaga. Kui mõrvar hakkas oma auto juurde jooksma, et uut relva tuua, jooksis Aziz talle järele. Relva tal ei olnud, aga ta oli kaasa haaranud pangakaardilugeja ja viskas sellega Tarrantit. See kurjategijat ei seganud. Siis haaras Aziz püssi, mille Tarrant oli maha poetanud, ja vajutas päästikule. Relv oli tühi. Aziz varjus autode taha, kui tulistamine jätkus, ja kui Tarrant taas oma sõiduki juurde jooksis, virutas autoklaasi puruks.

Peaminister Jacinda Aderni sõnul oli Tarrantil autos veel relvi ja ilmselt kavatses ta pärast mošeerünnakuid veel kusagil tapatalguid jätkata. Adern kinnitas, et täna koguneb Uus-Meremaa valitsus, arutamaks relvaseaduste karmistamist.

Politseijuht Mike Bush ütles, et ta teab moslemite tavast matta omi surnuid hiljemalt 24 tunni jooksul, kuid hukkunute identifitseerimine võtab aega. Ta lubas, et kolmapäevaks on kõik surnukehad omastele üle antud.