Kahtlustus: Berlusconi orgiate peatunnistaja mürgitati 

Fadil viidi 29. jaanuaril Milano haiglasse, kui ta oli kurtnud tugevat valu kõhus. Ta suri 1. märtsil, olles kurtnud oma advokaadile, et ilmselt on teda mürgitatud.

Milano peaprokurör Francesco Greco alustas nüüd tema surma asjaolude uurimiseks kriminaalmenetluse. Corriere della Sera kirjutas anonüümsetele allikatele tuginedes, et Imane Fadili tapnud mürk oli mitme radioaktiivse elemendi „kokteil“, mida tavainimesel on võimatu hankda. See olevat selgunud, kui Milanost saadud koenäiteid uuriti erilaboris Pavias. Ametlikult pole ajalehe süüdistusi kommenteeritud, aga need võivad vihjata sellele, et radioaktiivne „kokteil“ hangiti Berlusconi vana sõbra, Venemaa presidendi Vladimir Putini abiga.