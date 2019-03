Vitali Belobrovtsev | Miks vene inimestele ei meeldi EKRE 

Mida venelased arvavad

Umbes-täpselt paarkümmend aastat tagasi juhtus midagi plahvatuslikku seoses Venemaaga ning tollane visionäär ja fotograaf Jüri Vendelin kutsus mind oma TV 3 saatesse, selgitamaks venelaste arvamust. Nii et teatava ajavahemiku järel, kui jälle midagi seoses venelastega plahvatab, kutsub keegi või palub selgitada, mida venelased arvavad, kuidas suhtuvad jne. Alati, kui juhtub midagi erakordset. Nagu nüüd seoses EKREIKEga.

Kuidas venelased reageerivad neid esindava partei käitumisele? Oletatakse, et venelased Eestis on ühetaoline hall inimeste kogum. Nad suhtuvad sellesse arvamusse nagu eestlasedki – erinevalt. Üks arvab, et tema huve esindatav partei on teda reetnud, teine loodab, et ju nad seal midagi teevad riigi heaks, kolmas ei tea valitsuse moodustamisest tuhkagi või vehib käega – niikuinii midagi head nendest poliitikutest rahvale ei tule.

Tegelikult Keskerakond, nagu iga teinegi, ei esinda ühtegi homogeenset gruppi. Ta esindab nii venelaste kui ka eestlaste huve. Aga kuna venelastel on üks eestlasest erinev valuküsimus – vene hariduse ja kultuuri säilitamine Eestis, siis Keskerakond on ainuke partei, kes oma programmi kirjutas demokraatliku valiku võimaluse kooli valikul, siis võib ju öelda, et nad seisavad ka venelaste huvide eest.

Olen kuulnud, et Eesti Wabariigi ajal esimesed kuus kooliaastat lõppesid sellega, et õpilased rääkisid kolmes keeles, eesti, saksa ja vene keeles. Aga nüüd on riikliku tähtsusega küsimus maha matta vene kool, mis vanaemast presidendi sõnutsi kindlustab iseseisvuse, keele ja kultuuri kaitset. Huvitaval kombel ühe kultuuri hävitamine peab kindlustama teise õitsengu. Ja sellisel “headuse teljel” venelane ei tunne ennast Maarjamaal kuigi turvaliselt. Siit ka lootmine Keskerakonna peale.

Küljega vene valija poole

Inimese halvustamine ei tähenda head, isegi kui see inimene on venelane. Sellest on palju räägitud. Ja see oli üks EKRE populaarsuse sammastest. Nüüd Eesti meedias hakatud tasapisi aru saama, et 28 aasta jooksul on Eesti poliitikas olnud lubatud kohaliku venekeelse vähemuse halvustamine. Või veel ilusam avastus Reformierakonna keeleteadlaselt Urmas Sutropilt, et kriis paneb ümberhindama Jana Toomi ja Mihhail Kõlvarti rolli Eesti elus: need, keda me pidasime oma vaenlasteks, osutuvad meie sõpradeks.