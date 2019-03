Deivil Tserp | Mitu korda peab Alaverile andestama? 

Eelmisel nädalal jõudis meedia vahendusel üldsuseni avalik pöördumine, millele on alla kirjutanud 33 inimest. Üllitises tõdeti mitu korda, et juba pool sajandit on kogu maailmas sportliku sooritusvõime parandamiseks kasutatud kas natuke vähem või pisut rohkem räpaseid võtteid. Kokkuvõttes tauniti Alaveri tampimist ja hinnangute andmisega soovitati oodata ametliku uurimise lõpuni.

See huvirühm loodab ilmselgelt, et ühel päeval kuulutatakse juriidilist tõde. Seda kogesime 2013. aastal, kui rahvusvaheline spordiarbitraaž mõistis Veerpalu õigeks, sest kasvuhormooni testi piirväärtused polnud usaldusväärselt paigas. Samas kirjutati pikas kokkuvõttes, et tõenäoliselt ta ikka kasutas keelatud ainet.

Tippsportlased ja -treenerid on hakanud üha sagedamini jäljendama poliitikute, ettevõtjate või ametnike tegutsemismustrit. Praegu annab halba eeskuju poliitik Rainer Vakra. Tallinna ülikooli professoritest koosnenud komisjon jõudis järeldusele, et tema 17 aastat tagasi koostatud lõputöö on suures osas plagiaat. Paraku ei suuda Vakra riigimehelikult käituda. „Pean otsust nägema, et mõelda, mida teha,“ ütles ta ja siristas endiselt, et pole ebaausaid võtteid kasutanud.

Veel kahetsusväärsem jant käib Avo Viioliga, kes pani kultuurkapitali juhina oma taskusse 544 649 eurot. 2003. aasta jaanuaris mõistis kohus ta suurriisumise ja ametiseisundi kuritarvitamise eest kaheks aastaks ja kaheksaks kuuks vangi ning mõistis talt välja kogu varastatud rahasumma.

Viiol pääses rootsi kardinate tagant välja juba 2004. aasta veebruaris ja ta on tagasi maksnud vaid 5326 eurot. Ometi sukeldus mees eraettevõtjana ärimaailma ja tema firma teenis korralikku kasumit.

Karistamatuse tunne on viinud ühiskonna eetikakriisini, mis aina progresseerub. Kahetsusväärset olukorda on kasutanud ka Alaver, kelle kahtlased teod algasid juba Vene ajal. Väidetavalt andis tema õpilane 1987. aastal positiivse dopinguproovi, kuid juhtum mätsiti kinni.

Siinkohal meenub, kuidas enam-vähem samal ajal päästeti Siim Kallast, kellest on saanud tipp-poliitik. Möödunud aasta novembri lõpus rääkis endise ENSV ministrite nõukogu esimees Bruno Saul LP-le, et pidi hoiukassade vabariikliku peavalitsuse juhatajana töötanud Kallase kohalt taandama.