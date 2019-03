Elu Propeller tähistab 40. sünnipäeva: Me oleme ikka koguaeg olnud mõtteloiduse vastu Toimetas Andra Nõlvak , täna, 11:50 Jaga:

Propeller ARNO SAAR

„See on nii kivistunud sisse, et mingit muret pole,“ kommenteeris Peeter Määrits „Hommik Anuga“ saates loo Punker esitust, mida tegelikult pole aastaid mängitud. „Noh sellel on kindlasti sellised põhjused mis on raha või midagi,“ naljatles Riho Sibul, kelle sõnul on Eestis veider komme tähistada ansamblite juubeleid.