Narva keskerakondlased saadavad juhatusele EKRE-ga kõnelusi tauniva kirja 

Keskerakonna Narva piirkonna juhi Yana Toomi sõnul on piirkonna juhatuse sõnum erakonna juhatusele üheselt selge, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Meile see koalitsioon ei meeldi, tagasiside on päris halb. Niigi ei ole meil siin Ida-Virumaal head ajad. Ei ole mõistlik sellisesse koalitsiooni minna," selgitas Toom, et kiri ei ole veel vormistatud.